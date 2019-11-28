Джелалабад, Афганистан, , 22:39 — REGNUM Официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории этого региона более 600 нуждающихся и бедных семей получили продовольственную помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», бедные и нуждающиеся семьи, получившие гуманитарную помощь, проживают главным образом на территории уезда Гошта провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, продовольственная помощь бедным и нуждающимся семьям в афганской провинции Нангархар была предоставлена правительством провинции совместно с рядом неправительственных организаций.

По словам официального представителя губернатора афганской провинции Нангархар, продовольственная помощь, предоставленная бедным и нуждающимся семьям, включает в себя рис, топленое масло, горох, соль и другие продовольственные продукты, которых должно хватить на ближайшие шесть месяцев.

Официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар добавил, что правительство этого региона и дальше продолжит оказывать всю возможную помощь нуждающимся и бедным семьям.