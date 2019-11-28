Челябинск, , 20:51 — REGNUM Челябинский областной суд отправил наркосбытчика в колонию строгого режима. Ранее молодой человек был приговорён к условному наказанию и с испытательным сроком, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Закладки наркотиков 19-летний гражданин делал в феврале — марте. 19 сентября Центральный райсуд признал его виновным в покушении на сбыт и приговорил к шести годам условно с пятилетним испытательным сроком.

Прокуратура не согласилась с таким наказанием и потребовала исключить условное осуждение. Облсуд поддержал позицию надзорного ведомства. Теперь гражданин проведёт шесть лет в колонии.