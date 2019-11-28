Копенгаген, , 22:41 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп в ходе своего выступления в правовом комитете Фолькетинга заявил, что количество нераскрытых или отложенных уголовных дел в стране в период с 2014 по 2019 год возросло в три раза.

По мнению главы датского ведомства, эта статистика наглядно демонстрирует симптомы того, что судебная система не справляется с нагрузкой. «Суть в том, что прокуратура и полиция нагружены до предела», — заявил Хеккеруп. Министр также отметил, что число рассматриваемых дел вообще возросло с 172 тысяч до 201 тысячи в этот же период. По словам главы ведомства, потребуется три года для того, чтобы решить возникшую проблему. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

«Это одна их сложнейших задач, стоящих передо мной в 2020 году. Мы должны исправить ситуацию — это важно как для пострадавших, так и для нашей судебной системы в целом», — добавил Хеккеруп. Представитель партии «Радикалы» по правовым вопросам Кристиан Хегор считает, что правоохранительным органам нужно увеличить финансирование.