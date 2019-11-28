Копенгаген, , 22:35 — REGNUM Вилла бывшего премьер-министра Дании Ларс Лёкке Расмуссена и его супруги Солрунс, построенная в 1960-е гг., выставлена на продажу за 370 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте Boliga.dk.

Цена недвижимости бывшего глав датского правительства несколько ниже, чем рыночная стоимость других таких же домов в Северной Ютландии: за виллу премьер-министра предлагается лишь 1856 долларов за квадратный метр, в то время как в среднем эта цифра составляет 2283 доллара. Судя по фотографиям, сделанным из соседнего дома, вилла уже пустует. Солрунс и Ларс Лёкке Расмуссен официально прописаны в квартире в районе Нюхавн в датской столице. Об этом пишет датская газета Finans (Финансы).

Напомним, что Ларс Лёккее Расмуссен дважды становился премьер-министром Дании: с 2009 по 2011 гг. и с 2015 по 2019. До этого политик также занимал должности министра финансов, здравоохранения, а также министра внутренних дел.