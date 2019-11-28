Сеул, , 22:35 — REGNUM 66,8% южнокорейцев выступают за возобновление работы туристического комплекса в горах Кымган на территории КНДР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Советом по национальному воссоединению, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В ноябре Пхеньян заявил о планах уничтожить южнокорейские сооружения и здания и тем самым положить конец совместному проекту. Однако Сеул выступил за модернизацию комплекса и возобновление его работы — южнокорейское правительство в данном вопросе поддерживают 66,8% респондентов. Горы Кымган — это живописный курорт, который был очень популярен среди южнокорейских туристов — с 1998 года сюда приезжало, в среднем, 2 миллиона человек в год, однако в 2008 году работы комплекса была остановлена после убийства туриста из Южной Кореи пограничниками.

Как бы то ни было, возобновление работы проекта на данном этапе невозможно из-за санкций ООН, отмечают эксперты. Кроме того, сама КНДР также не проявляет энтузиазма к сотрудничеству с Югом.