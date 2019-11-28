Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску архитектора, члена правления Санкт-Петербургского отделения Союза архитекторов России Валентина Гаврилова к Министерству финансов, МВД России, ОМВД России по Рыбновскому району Рязанской области о компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением его к административной ответственности. Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба судов Петербурга.

Поводом для обращения в суд послужило его задержание 3 октября 2015 года. В тот день заслуженный архитектор России, член президиума Международного совета музеев, блокадник Валентин Гаврилов участвовал в праздновании 120-летия Сергея Есенина.

Гость прибыл в Рязанскую область по приглашению местного министерства культуры. Во время своей речи Гаврилов выступил против застройки есенинских мест и продемонстрировал публике проект модификации села Константиново, разработанный им еще к 100-летию Есенина по заказу властей. После чего люди в штатском скрутили архитектора, силой посадили в УАЗ, засунув голову под сиденье.

Позже полиция сообщила, что ими были задержаны «трое граждан, допустивших правонарушения» — несанкционированный пикет на территории музея. За это заслуженного архитектора оштрафовали на 500 рублей за сопротивление полиции.

«Суд взыскал с МВД РФ за счет средств казны РФ 50 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

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