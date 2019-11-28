Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM Видеозапись того, как якобы пилят купол спортивного-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге, вызвавшая волну негодования в социальной сети, оказалась неудачной штукой пользователя. Об этом сам автор сообщил на своей странице.

В четверг, 28 ноября, в cети появился видеоролик, который усиленно начали обсуждать защитники здания СКК, уникального образца советской архитектуры. На нем запечатлено, как разбирается металлическая конструкция под куполом. Встревоженные горожане предположили, что работы начались без каких-либо уведомлений и они незаконны. Однако ближе к вечеру автор видеоролика написал, что выложенное им видео всего лишь шутка.

«Срезали под куполом СКК каркас для подвесного оборудования. Срезали. Все живы здоровы. Шутка про снос удалась. Я теперь почти звезда, готов раздавать автографы», — написал автор ролика на своей странице.

Напомним, 20 ноября 2019 года подведены итоги сбора заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса.

Конкурсная комиссия объявила о единственной заявке от компании ООО «СКА-Арена». Комитет по инвестициям оценит заявку потенциального инвестора и, в случае ее соответствия требованиям конкурсной документации, запросит предложение ООО «СКА-Арена» о заключении концессионного соглашения и подготовит соответствующее постановление.

В комитете по инвестициям Санкт-Петербурга пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что в данный момент готовится документация о заключении концессионного соглашения, которая будет направлена ООО «СКА-Арена», и никаких работ, до завершения всех необходимых процедур, в СКК проводить не будут.

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Предполагается, что проект реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский» будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. Условиями конкурсной документации установлен срок создания объекта соглашения — 1 мая 2023 года, при этом финансирование со стороны города составит не более 10 млрд рублей.

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