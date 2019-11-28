Санкт-Петербург, , 20:15 — REGNUM Спецслужбы устранили аварию на трубопроводе в городе Кировск Ленинградской области, из-за которой в четверг, 28 ноября, около 27 тысяч жителей остались без воды.

Напомним, в четверг на трубопроводе у дома 2 по улице Энергетиков произошла авария. Почти 27 тысяч жителей районного центра лишились холодного водоснабжения.

«Весь день работала дежурная бригада МУП «Водоканал Кировского района». Им удалось восстановить холодное водоснабжение, все социальные учреждения завтра будут работать», — отметили в администрации города Кировска.

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