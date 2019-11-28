Сеул, , 22:36 — REGNUM Разработчик MMORPG Lineage II компания NCSOFT объявила о запуске мобильной версии легендарной игры. Lineage 2M уже доступна миллионам пользователей со всего мира, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Игра доступна как для смартфонов и планшетов на Android, так и для устройств на iOS. Всего через девять часов после запуска Lineage 2M стала лидером по количеству загрузок. Ее предшественница — Lineage M, запущенная в 2017 году, — принесла разработчикам 10 млн долларов всего за один день.

Особенностью новой версии является полностью объемная 3D-графика и высочайшее 4К UHD разрешение. По словам разработчиков, на рынке в ближайшие пять лет не будет игр, способных конкурировать с Lineage 2M. При этом, число зарегистрировавшихся пользователей превысило уже 7 млн. Впрочем, инвесторы не оценили успех NCSOFT, чьи акции упали сразу на 3%.