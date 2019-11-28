Москва, , 19:55 — REGNUM Перекрытия движения на центральных улицах Москвы ожидаются с 31 декабря по 5 января в связи с проведением новогодних торжеств. Об этом сообщил «Российской газете» замруководителя столичного департамента торговли и услуг Александр Иванов.

В частности, по его словам, на указанный период будут закрыты для транспорта улицы Тверская и Моховая.

«Там появятся световые инсталляции, тематические арт-объекты и анимационные площадки, где москвичи и туристы смогут отпраздновать приход Нового года», — сообщил Иванов.

Кроме этого, движение в праздничную неделю будет ограничено в Театральном проезде и на улицах вблизи Охотного ряда.

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