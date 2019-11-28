Салехард, , 19:50 — REGNUM На Ямале 56 жителей региона приняли участие в конкурсе Центра медицинской профилактики ЯНАО «Здоровое блюдо». Самыми активными поборниками здорового питания оказались жители Лабытнанги, представившие на суд жюри более 30 рецептов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Основная цель нашего конкурса — показать ямальцам, что полезные блюда тоже могут быть вкусными, доступными по цене и лёгкими в исполнении», — заявил главный врач центра Сергей Токарев.

Отмечается, что не прошли конкурсный отбор рецепты, где нужно использовать колбасу, консервы, майонез, маргарин, отклонялись рецепты жареных блюд.

В номинации «Здоровый завтрак» победу одержал рецепт творожных мини-чизкейков на овсяных отрубях. Здоровым десертом стала пастила из северных ягод. «Здоровое горячее блюдо» — суп из куропатки. «Здоровая закуска» — брускетта с авокадо, сёмгой и творожным сыром. В номинации «Здоровый ужин» победителем стал запечённый щёкур по-царски.