Астрахань, , 19:36 — REGNUM Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии будет закрыт, но только когда доучатся все поступившие в него студенты. Соответствующей договорённости достигли губернатор Игорь Бабушкин и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Студенты смогут доучиться и получить дипломы в Астрахани, не переводясь в Саратов, и не искать новое место учёбы. Процесс ликвидации филиала растянут на три года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о ликвидации филиала СГЮА в Астрахани было принято в начале ноября. Преподаватели, студенты и их родители обратились к губернатору Бабушкину и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить филиал, реальных поводов для ликвидации которого, как они считают, не было.