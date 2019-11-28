Москва, , 19:29 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности поддержать депутатов Государственной думы, если они решат сделать 31 декабря официальным выходным днём в России.

Вместе с тем Матвиенко высказала мнение, что общее количество рабочих и выходных дней в году при этом меняться не должно.

«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день можно было бы сделать выходным», — сказала она журналистам.

Напомним, ранее в Минтруде заявили, что 31 декабря в текущем году в любом случае не сможет быть выходным, поскольку решение о переносе выходных и праздничных дней принимается правительством заблаговременно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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