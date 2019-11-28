Сеул, , 22:37 — REGNUM Бывший премьер-министр и и.о. президента в 2017 году, а ныне — лидер крупнейшей оппозиционной партии Южной Кореи Хван Гё Ан 28 ноября был доставлен в больницу. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Причиной стало сильное изнеможение после восьмидневной голодовки. Лидер «Свободной партии Кореи» более недели протестовал против реформы избирательной системы, разрыва военного соглашения с Японией и ряда законопроектов. Свою акцию он проводил в палатке, установленной напротив резиденции главы государства и заявлял, что «готов бороться до самой смерти», однако в последние дни его здоровье резко ухудшилось.

Эксперты полагают, что политические акции бывшего премьер-министра являются частью его избирательной кампании — Хван Гё Ан не скрывает, что в 2022 году намерен вновь занять президентское кресло.