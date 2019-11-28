Поселок Боровский, Тюменская область, 28 ноября 2019, 19:17 — REGNUM Тюменский районный суд утвердил мировое соглашение между руководством Боровской школы и учителем ОБЖ Виктором Садлинским, который печально прославился на всю страну из-за видео, где он нецензурно выражается и толкает ученика. После суда педагог опубликовал в социальной сети обращение к родителям, в котором детей называет «зомби», а школу — «супермаркетом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В своём обращении Виктор Садлинский сожалеет, что «современное образование превратили в бюро по оказанию услуг».
Далее он сетует на воспитательные процессы, основанные на нормативно-правовых актах. По мнению Виктора Садлинского, это лишает учителей инициативности и самостоятельности. Он признаёт, что «перегнул палку», однако просит обратить внимание на родителей, у которых, что бы ни натворило чадо — оно хорошее.
Дети, родившиеся после 2000 года и прозванные «поколением Z», кажутся ему «зомби».
Напомним, после скандального видео за Виктора Садлинского вступились его ученики. Однако молодой учитель ОБЖ был уволен. Садлинский рассказал изданию 72.RU, что по условиям мирового соглашения он не будет работать в Боровской школе, но с него сняли статью о служебном несоответствии, по которой его уволили.
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