Поселок Боровский, Тюменская область, , 19:17 — REGNUM Тюменский районный суд утвердил мировое соглашение между руководством Боровской школы и учителем ОБЖ Виктором Садлинским, который печально прославился на всю страну из-за видео, где он нецензурно выражается и толкает ученика. После суда педагог опубликовал в социальной сети обращение к родителям, в котором детей называет «зомби», а школу — «супермаркетом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём обращении Виктор Садлинский сожалеет, что «современное образование превратили в бюро по оказанию услуг».

«Нынешняя школа перестаёт отличаться от супермаркета, где «клиент всегда прав». Полностью пропадают какие-либо ценности взаимоотношений. Всё строится на одной лишь выгоде. Тонны навязываемой макулатуры, поправок и приказов сильно отдаляют от самого главного — воспитания», — высказал мнение молодой педагог.

Далее он сетует на воспитательные процессы, основанные на нормативно-правовых актах. По мнению Виктора Садлинского, это лишает учителей инициативности и самостоятельности. Он признаёт, что «перегнул палку», однако просит обратить внимание на родителей, у которых, что бы ни натворило чадо — оно хорошее.

«Очнитесь, мамаши! Вы дороги «деткам», пока обеспечиваете их жизнь. Рано или поздно они подрастут и найдут повод «посылать» уже не учителей, а вас», — заявил Виктор Садлинский.

Дети, родившиеся после 2000 года и прозванные «поколением Z», кажутся ему «зомби».

"Начинаю думать, что последняя буква в термине «поколение Z» означает «зомби» — безвольную биомассу, которыми движут лишь низменные ценности. У них полностью отсутствует совесть и какие-либо моральные принципы», — считает опальный педагог.

Напомним, после скандального видео за Виктора Садлинского вступились его ученики. Однако молодой учитель ОБЖ был уволен. Садлинский рассказал изданию 72.RU, что по условиям мирового соглашения он не будет работать в Боровской школе, но с него сняли статью о служебном несоответствии, по которой его уволили.

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