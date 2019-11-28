Челябинск, 28 ноября 2019, 18:58 — REGNUM В Челябинской области исчерпана квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
На последнем в 2019 году заседании комиссии рассмотрели 87 заявлений о выдаче таких разрешений. Удовлетворили лишь 25.
Отметим, размер квоты для Южного Урала составил в 2019 году 800 штук. В 2020-м разрешения на временное проживание здесь смогут получить 500 человек. Первое заседание комиссии в следующем году назначено на 15 января.