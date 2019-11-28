Астрахань, , 18:45 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения провели запуск межконтинентальной ракеты РК «Тополь» с полигона «Капустин Яр» под Астраханью. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставленные перед боевым расчётом задачи были выполнены в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ досрочно получило новый комплект С-400.