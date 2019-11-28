Москва, , 18:36 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила установить требование по проведению медицинской экспертизы образовательных программ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября

«Все образовательные программы должны полностью обеспечивать полноценное здоровое развитие ребенка», — предложила Яровая в ходе заседания совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она отметила рост «школьно-обусловленных» расстройств здоровья: болезни глаз, органов пищеварения.

«Если заболеваемость болезнями глаза у детей до 14 лет выросла незначительно — на 2%, то у подростков почти на 30%. По данным Минздрава, частично это может быть связано с чрезмерным увлечением гаджетами. Предлагаем установить обязательное требование по проведению медицинской экспертизы образовательных программ для недопущения рисков ухудшения здоровья обучающихся», — сказала вице-спикер нижней палаты парламента.

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Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Исключения в ограничении использования электронных приборов в образовательной организации рекомендуется оставить для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья.