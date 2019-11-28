Москва, , 18:32 — REGNUM Количество абортов в России за период с 2000 года сократилось более чем в три раза. Об сообщила 28 ноябре вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По её словам, если в 2000 году по всей сети учреждений здравоохранения было зафиксировано более 2 млн искусственных прерываний беременности, то в 2018 году — 661 тысяч.

Голикова также отметила, что в России наблюдается рост числа женщин, отказывающихся от абортов после прохождения доабортного консультирования. В 2018 году такую консультацию прошли более 170 тысяч женщин, и 24% из них в результате отказались от аборта, сообщила вице-премьер.