Челябинск, , 18:28 — REGNUM В Челябинске пассажирка самолёта из Сочи оштрафована за курение в на борту воздушного судна. Инцидент произошёл 27 ноября, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейские получили сообщение о том, что к трапу самолёта нужен наряд. Оказалось, что 29-летняя жительница Магнитогорска закурила в туалетной кабинке. Сработал датчик задымления.

Отметим, ранее в аэропорту два пассажира были оштрафованы за курение на лётном поле. Они собирались лететь в Москву.