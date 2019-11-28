Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Пользователи Instagram и Facebook со всего мира жалуются на сбои в работе данных социальных сетей. Об этом 28 ноября можно узнать из данных мониторингового интернет-ресурса Downdetector.

Сбой в работе социальных сетей произошёл около 17:23 мск. На трудности в работе Instagram и Facebook поступают жалобы от пользователей из США, Великобритании, Нидерландов, Сингапура, Японии и других стран. В России на функционирование соцсетей жалуются, в основном, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Основная часть жалоб поступила на сбой при загрузке ленты. На это пожаловались 72% пользователей Instagram и 35% пользователей Facebook. Также пользователи жалуются на проблемы при авторизацией и при загрузке новых постов.

В компании Facebook, которой принадлежат Instagram и Facebook Messenger, причины сбоя не объяснили.

Ранее ИА REGNUM отмечало сбои в работе социальной сети Facebook 27 ноября.

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