Симферополь, 28 ноября 2019, 18:15 — REGNUM Действия владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова носят исключительно провокационный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на рабочей встрече 28 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков медведей, тигров и львов, если ему не дадут нормально работать.
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