Симферополь, , 18:15 — REGNUM Действия владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова носят исключительно провокационный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на рабочей встрече 28 ноября.

«Господина Зубкова знаю очень давно, на мой взгляд, его действия носят исключительно провокационный характер… Считаю, что в результате собственной деятельности, не соблюдая и полностью игнорируя законодательство, он попал в капкан, и якобы как человек, радеющий за животных, рассказывает о том, что сам убьёт медведей. Это верх цинизма», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков медведей, тигров и львов, если ему не дадут нормально работать.

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