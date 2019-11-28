Волгоград, , 18:10 — REGNUM По предварительным данным, девочка, ожидавшая пересадку почки, умерла в Волгограде от пневмонии. Об этом 28 ноября рассказала журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

По словам ведущего трансплантолога Михаила Каабака, «комментировать механизмы смерти, причины и возможность её предотвратить мы пока не можем, поскольку не знаем сам механизм, нет результатов вскрытия». Предварительно, девочка скончалась от пневмонии.

«Каждое известие о смерти своих пациентов мы воспринимаем трагически. Я плакал», — пояснил Михаил Каабак.

В мае девочке были удалены собственные почки и начат диализ. 28 октября она получила последнюю прививку, через месяц её можно было бы прооперировать, но 27 ноября пациентка скончалась.