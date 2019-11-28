Пермь, , 17:58 — REGNUM Пермский краевой суд отменил приговор в отношении охранницы школы № 127, в которой в январе 2018 года произошла резня. Об этом пишет Накануне.Ru.

За женщиной признано право на реабилитацию.

Как сообщало ИА REGNUM, охранница была осуждена в октябре. В вину ей поставили то, что она пропустила в школу двоих подростков, которые устроили резню. Суд назначил ей два года ограничения свободы. При этом сама она не признала за собой вины.

Добавим, двое подростков были приговорены к разным срокам в колонии. Сейчас они отбывают наказание.

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