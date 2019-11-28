Симферополь, , 18:09 — REGNUM Главная задача органов власти Крыма — не дать владельцу сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову уничтожить животных. Об этом на рабочей встрече 28 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Я вам сказал и крымчанам подчеркиваю: никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умертвить животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов заявил пресс-конференции в Симферополе, что по решению суда крымский парк львов «Тайган» могут закрыть на 90 дней.

«Мы попросили Зубкова привести в порядок документы, поставить всех животных на учёт и провести поголовную вакцинацию. Он отказался и нам пришлось подать в суд. Но владелец «Тайгана» всё равно не исполнил обязанности по должному содержанию животных, а стал спекулировать на данной теме, привлекая внимание общественности», — подчеркнул Иванов.

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