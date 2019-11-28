Липецк, , 17:45 — REGNUM В Липецкой области 93% исков, поданных региональным управлением Роспотребнадзора в суды после обращений граждан, приходятся на сферу торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам работы за 10 месяцев 2019 года.

Предметами исков стали некачественные продовольственные товары и запрещённая к распространению информация о дистанционной продаже алкоголя и табака. 7% исков касались предприятий общественного питания. Все иски, поданные в интересах неограниченного круга лиц, были удовлетворены.

Для защиты прав конкретных потребителей в суды подали 18 исков, 83% которых касалась сферы торговли. Липчанам удалось за нарушение их прав отсудить более 2,5 млн рублей.

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