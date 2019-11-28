Краснодар, 28 ноября 2019, 17:44 — REGNUM Барьерные ограждения между встречными полосами появятся на трассах в Краснодарском крае — до конца года такими барьерами оборудуют 60 км дорог, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 28 ноября. Также планируется принять краевую программу, в соответствии которой все новые трассы будут строиться с разделительными бордюрами.
По словам Кондратьева, в проекте бюджета края на 2020 год на проведение этих работ заложено 80 млн рублей. Планируется оборудовать барьерами 22 километра опасных участков, в том числе на трассах Краснодар — Ейск и Краснодар — Кропоткин.