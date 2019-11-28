Москва, , 17:44 — REGNUM Государственные и муниципальные жилищные инспекции могут попасть под нож регуляторной гильотины. Такое мнение высказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

«Созданные пять лет назад жилищные инспекции не привели к существенному улучшению ситуации с контролем за деятельностью лицензируемых УК. Уже год вакантной остаётся во многом расстрельная должность главного государственного жилищного инспектора», — отметил он в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Антон Силуанов предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в том числе над бизнесом.

В начале июня глава правительства РФ утвердил план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины».