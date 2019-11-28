Липецк, , 17:33 — REGNUM Жители Липецкой области за 10 месяцев 2019 года обратились в региональное Управление по вопросам защиты прав потребителей 1821 раз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года число обращений возросло в 1,3 раза.

Из них 54% связано с жалобами на услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, деятельность на финансовом рынке и бытовое обслуживание населения. На нарушения в сфере торговли жаловались 46% обратившихся.

По итогам обращений липчан ведомство направило в суды 55 исковых заявлений.

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