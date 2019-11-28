Рига, , 17:31 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии совместно с таможенной полицией и Управлением по борьбе с организованной преступностью раскрыли и передали в прокуратуру дело об очередной схеме ухода от налогов, сообщает 28 ноября портал LA.

В настоящий момент заведено уголовное дело против жителя Латвии, который занимался организацией мошеннического способа ухода от уплаты в бюджет налога с оборота (НДС).

Общий ущерб от этих действий СГД оценила более чем в 700 тыс. евро. В рамках уголовного процесса арестовано имущество обвиняемого общей стоимостью 81 797 евро. В раскрытой правоохранителями схеме ухода от налогов принимали участие 25 компаний, зарегистрированных как в Латвии, так и в других странах.

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