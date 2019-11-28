28 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Свирин, , 20:44 — REGNUM И вновь продолжается бой…

Щукинский полуостров Mospriroda.ru

Жители района Строгино бьют в набат: столичные власти вновь приступили к благоустройству Строгинской поймы. В этот раз поводом для вторжения в заповедные места, являющиеся частью природно-исторического парка (ПИП) «Москворецкий», послужил ремонт проходящего через Щукинский полуостров магистрального газопровода. Местные активисты уверены, что под видом реконструкции строят новый газпопровод, а по окончании работ власти приступят к созданию рекреационной зоны и спортивного кластера.

Строгинская пойма, один из немногих оставшихся почти нетронутыми уголков живой природы Москвы. Такое положение вещей не устраивает очень многих — от столичного чиновничества и федеральных ведомств в лице МЧС до частников с их желанием разместить здесь ночные клубы, «едальни» с кухней народов мира. Помолчим про существующие яхт-клубы, школы видных видов спорта, хозяева которых, уютно разместившись в лоне Москомспорта, предпринимают неимоверные усилия по легализации и расширению своего бизнеса.

Подробности читайте здесь: А воз и ныне там: борьба за сохранение природы Строгинской поймы в Москве

Часть поползновений жителям Строгино до сих пор удавалось отбивать, что-то смогли закрыть, отменили наиболее безумные проекты благоустройства, ограничили стремление развивать «физкультуру и спорт». Однако коммерческая привлекательность прибрежных зон такова, что желающие их «освоить» не переведутся никогда. Очередной градостроительный скандал, разворачивающийся вокруг территории поймы, — наглядное тому подтверждение.

Реконструкция проходящего по территории Щукинского полуострова участка магистрального газопровода, которая, по мнению местных активистов, является ничем иным, как очередной попыткой войти на заповедную территорию, чтобы наконец завершить не раз откладываемое благоустройство. Справедливости ради нужно заметить, что подобное могло произойти по понятным и прозаическим причинам.

Щукинский полуостров Mospriroda.ru

Во-первых, московские чиновники не желают соблюдать российское законодательство, а во-вторых, чего уж греха таить, не всегда могут выполнить федеральные нормативы. В Госдуме напринимали такое количество противоречащих друг-другу законодательных актов, разобраться в которых, можно лишь вооружившись «классовым чутьем», и при активной поддержке мощных лоббистских групп.

Ту уместно будет вспомнить о том, что в момент прокладки газопровода, а это — 1960-е годы XX века, данная территория не только не являлась заповедной, но и не входила в состав Москвы. Кроме того, в середине прошлого столетия Москва и область не испытывали недостатка в зелёных территориях. Тогда никому в голову не могло прийти, что в определённый момент в общем обычные и привычные территории придётся наделять статусом ООПТ.

Потом мы вернулись в лоно цивилизации, разрушили свою промышленность, а на её место поставили в общем не самую главную строительную отрасль, которая вдруг стала становым хребтом экономики новой России.

Мегаэффективное соработничество чиновников, которым граждане доверили управление наличествующими земельными ресурсами, с застройщиками, которые гулливеровскими темпами стали сооружать человейники, в которых мы сейчас живем, а также общее затухание экономической жизни привели к тому, что народ из регионов потянулся в столицу и Подмосковье, и уже новое тысячелетие агломерация встретила катастрофическим сокращением рекреационных зон. Тогда-то, в конце девяностых — начале двухтысячных годов, и была создана система особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Ремонт газопровода Mos-gaz.ru

Таким образом возникла ситуация, при которой обычный и до некоторых пор ничем не примечательный земельный участок приобрёл первостепенное значение. Обвинять только чиновников и строителей как минимум несправедливо. Ведь есть же законтворцы, которые принимая законы, регулируют общественные отношения.

Так они их и отрегулировали: наряду с региональными парламентариями в регламентации деятельности на ООПТ активно поучаствовали их федеральные собратья. Результатом столь качественного нормотворчества стало то, что рассматриваемая нами территория, с одной стороны, является ООПТ и на ней запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме природоохранной. А с другой стороны, актуализация имеющегося законодательства привела к тому, что данная норма без особой оговорки на то в федеральном законодательстве больше не действует.

В свою очередь, представители Мосгаза ссылаются на нормативные акты, регулирующие их деятельность, согласно которым они должны в отведённый срок ремонтировать и обновлять вверенное им имущество. Дилемма, однако!

И тут самое время вернуться к конфликту в Строгино. В Москве давно стало нормой то, что всяческие работы проводятся без надлежащего оформления сопроводительной документации. Порубочные билеты выписываются задним числом, а то и не выписываются вовсе. Общественники из движения «За Строгино» утверждают, что «Вопрос же о выдаче Департаментом природопользования и охраны окружающей среды «Мосгазу» порубочного билета и о действительности «аварийного» ордера ОАТИ, который предъявлялся нарядам ОВД «Строгино», остаётся открытым».

Государственная дума Duma.gov.ru

Более того, у них есть основания утверждать, что речь идёт не о ремонтных работах, а о прокладке нового газопровода. Предложения общественников об изменении маршрута, чиновниками отметаются. Работы на Щукинском полуострове начались до того, как были проведены общественные слушания. На которых, в свою очередь, не были в надлежащем виде и в необходимой полноте предоставлены материалы по воздействию на окружающую среду (ОВОС).

Мы все живем в мире, далеком от наших идеальных представлений о должном, поэтому сама по себе история с ремонтом газопровода не стоила бы и «выеденного яйца». Подумаешь, не стали ждать итогов слушаний, задним числом оформили порубочные билеты, мы все зависимы от созданной инфраструктуры, которая требует ухода. Чиновники увлеклись, пусть получат за самоуправство соответствующие мере прегрешения дисциплинарные взыскания, и покончим на том.

Увы, но остановиться на этой благостной ноте не получится. Для тех, кто ещё не полностью одурачен заявлениями о том, что рекреация есть не что иное, как места досуга под сенью оставшейся скудной растительности, скажем. Московские власти не откажутся от своего намерения «ввести в оборот» столь лакомую территорию. Апеллируя к урбанистической теории (кто эти сведущие урбанисты?), которая гласит, что желание людей быть поближе к воде приносит солидные барыши. Не скрывая своих целей — извлечения максимальных прибылей, манипулируя понятиями, власти продолжают уничтожение спасающих нас от нас самих оставшихся зелёных зон.