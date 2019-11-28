Москва, , 17:24 — REGNUM В Москве до сих пор не созданы правила для беспилотного общественного транспорта. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выставки «Сбербанка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нам нужно обязательно эти правила разработать. Я всё трясу, трясу всех, но так мне ничего и не принесли по этому поводу», — сказал Медведев.

Так глава правительства отреагировал на слова о появлении беспилотного трамвая, который курсирует в районе ВДНХ.

По словам Медведева, нужно разработать нормативные акты, регламентирующие правила для такого вида транспорта, поскольку в ряде стран зафиксированы случаи ДТП со смертельным исходом, в которых участвовал беспилотный транспорт.

Напомним, ранее эксперимент с беспилотными автомобилями начал «Яндекс».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об эксплуатации беспилотников внесен в Госдуму.