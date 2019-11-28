Старый Оскол, Белгородская область, , 17:31 — REGNUM Время прибытия общественного транспорта к остановкам предлагают отслеживать по QR-кодам в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом на своей странице в социальной сети 28 ноября сообщил глава городской администрации Александр Сергиенко.

Информационные стикеры появились в павильонах на самых популярных маршрутах. QR-код можно считать с помощью смартфона — сотовый покажет время прибытия общественного транспорта.

«Живое расписание, доступное по ссылке, постоянно обновляется. Аналоговые информационные стенды тоже будут установлены, но позже», — написал глава города.

С помощью технологию QR-кода можно закодировать любую информацию. Например, в Новосибирске и Красноярске по стикеру можно оплатить проезд в маршрутке.