Старый Оскол, Белгородская область, 28 ноября 2019, 17:31 — REGNUM Время прибытия общественного транспорта к остановкам предлагают отслеживать по QR-кодам в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом на своей странице в социальной сети 28 ноября сообщил глава городской администрации Александр Сергиенко.
Информационные стикеры появились в павильонах на самых популярных маршрутах. QR-код можно считать с помощью смартфона — сотовый покажет время прибытия общественного транспорта.
С помощью технологию QR-кода можно закодировать любую информацию. Например, в Новосибирске и Красноярске по стикеру можно оплатить проезд в маршрутке.