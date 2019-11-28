Магнитогорск, Челябинская область, , 17:15 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске трое молодых людей избили свою сверстницу. Инцидент они записали на видео.

Расправа произошла в одном из подъездов. Две девушки и юноша вначале требовали от жертвы встать на колени. Когда она отказалась, начали её избивать.

Как пишет «Верстов.Инфо», инцидент произошёл несколько месяцев назад, однако огласку получил лишь сейчас. Произошедшим заинтересовались полицейские. Лица, указанные на видео, установлены. Сами подростки поясняют, что таким образом наказали девушку за гадости в соцсетях.