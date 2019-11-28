Архангельск, , 17:14 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» снова оказалась в центре внимания СМИ — на этот раз жертвой строгих правил перевозчика стал член Общественной палаты РФ Андрей Максимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максимов возвращался в столицу из Архангельска, где приобрел в качестве гостинца 58-сантиметровую горбушу. Рыба поместилась в рамку на стойке регистрации с согнутым хвостом и Максимову разрешили взять ее с собой в ручную кладь, но при посадке в самолет габариты горбуши смутили сотрудников авиакомпании и они настояли на том, что она должна быть сдана в багаж.

Ситуация, по мнению Максимова, наглядно демонстрирует, что правила авиакомпании требуют совершенствования, и выразил надежду, что «Аэрофлот» не лишит его накопленных «миль» за выражение своей позиции.

«Таким же образом можно не пустить пассажира, который на борт решил взять брюки: они в длину явно не 55 сантиметров», — цитирует члена ОП агентство РИА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.