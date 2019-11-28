Пятигорск, Ставропольский край, , 17:10 — REGNUM Стали известны имена погибших в результате взрыва и пожара на частной пивоварне в городе Пятигорске. Один из них — генерал-майор Ашот Карапетян, бывший начальник полиции Еревана, пишет 28 ноября «Интерфакс-Юг».

Известно, что с 2007 по 2011 год Карапетян работал начальником полиции двух районов Еревана: сначала — Нор-Норка, затем — Кентрона. В 2011 году возглавил главное управление уголовного розыска полиции Армении. В 2013 году стал начальником полиции Еревана, был уволен в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 06:40 в Пятигорске, на территории частной пивоваренной компании «Сюрприз», произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли два человека.

По информации СК РФ по Ставропольскому краю, оба погибших являлись сотрудниками предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, причина взрыва устанавливается.

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