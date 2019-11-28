Стамбул, Турция, , 17:51 — REGNUM Председатель Высшего кассационного суда Турецкой Республики Рюштю Джирит в своей речи, произнесенной на конференции «Правовые пути решений Высшего кассационного суда по гражданским и уголовным делам» в Стамбуле, заявил: «В 2016 году в Турции было 12 тыс. судей и прокуроров. И это вопрос, в высшей степени разочаровывающий. 4 тыс. судей и прокуроров были судимы за членство в движении Фетхуллаха Гюлена и сняты».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рюштю Джирит отметил: «В отношении многих были вынесены обвинительные приговоры и назначено наказание. Таким образом, число судей и прокуроров снизилось с 12 до 8 тыс. Ещё одна тысяча человек ушла с должностей по достижении пенсионного возраста или иным причинам, в результате осталось 7 тыс.»

Председатель Высшего кассационного суда добавил: «На данный момент мы располагаем 21 тыс. работников сферы юстиции: судьями и прокурорами. Иными словами, две трети вошедших в должность, то есть тех, кто сделал это после 15 июля 2016 года, имеют за плечами опыт работы от одного года до трёх лет. Однако мы большим трудом все же отправляем правосудие. Правосудие наше всё».