Москва, , 17:06 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила «второй» маткапитал для многодетных семей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«В дополнение к общей программе материнского капитала предлагаем разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей», — заявила Яровая в ходе заседания совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Сейчас маткапитал могут получить семьи, имеющие второго и последующего ребёнка.

Сертификат на материнский капитал в России с 2007 года получили более 9,5 млн семей, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

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