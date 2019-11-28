Москва, , 17:05 — REGNUM Увольнение трансплантолога Михаила Каабака оказалось недоразумением, которое удалось разрешить благодаря вмешательству руководителей Министерства здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 ноября заявил сам Каабак на брифинге в НМИЦ здоровья детей.

«То, что вы называете скандальным увольнением, я бы назвал недоразумением, которое было разрешено благодаря вмешательству и глубокому погружению в ситуацию министра и других руководителей министерства», — заявил Каабак.

«Это недоразумение в достаточно короткие сроки удалось разрешить», — подчеркнул он.

Трансплантации начнутся на следующей неделе, пояснил он.

«Завтра будет сформирован лист ожидания, на следующей неделе мы ожидаем трансплантацию. Родственные трансплантации начнутся не раньше 2020 года», — указал Каабак.

При этом возобновление пересадок родственных органов не раньше 2020 года никак не связано с бюрократическими проволочками — соответствующим пациентам пока что рано приступать к пересадке, уточнил он.

Напомним, что трансплантолог ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям весом до шести килограммов по международной методике, не используемой никем, кроме него, в России. 26 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Каабаком и вернула врача и его коллегу Надежду Бабенко на работу в НМИЦ.