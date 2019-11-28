Волгоград, , 17:04 — REGNUM Трансплантолог Михаил Каабак считает, что у скончавшейся в Волгограде девочки были шансы дожить до трансплантации, если бы её оставили в стационаре Национального центра здоровья детей. Пациентке провели необходимые исследования, и 29 ноября девочку можно было бы прооперировать.

Девочка родилась с врождённым нефротическим синдромом. Она наблюдалась в Национальном центре здоровья детей и ждала пересадки почки. Однако из-за скандала с увольнением ведущих специалистов-трансплантологов федеральный центр закрыли на карантин до 2 декабря.

«Впервые мы её консультировали заочно в возрасте трёх месяцев, ещё в феврале 2019 года. Приняли в НЦЗД 15 мая 2019 года — билатеральная нефрэктомия. 16 мая начат перитонеальный диализ, начата вакцинация, закончена 28 октября. Можно было сделать трансплантацию через месяц после введения последней прививки. То есть завтра. Девочку выписали из НЦЗД из-за реорганизации трансплантационной программы. Вероятно, шансов на выживание у Насти было бы больше, останься она в стационаре», — рассказал информационному агентству « Высота 102 » Михаил Каабак.

В региональном СК начали доследственную проверку по факту гибели девочки.

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