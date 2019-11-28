Волгоград, 28 ноября 2019, 17:04 — REGNUM Трансплантолог Михаил Каабак считает, что у скончавшейся в Волгограде девочки были шансы дожить до трансплантации, если бы её оставили в стационаре Национального центра здоровья детей. Пациентке провели необходимые исследования, и 29 ноября девочку можно было бы прооперировать.
Девочка родилась с врождённым нефротическим синдромом. Она наблюдалась в Национальном центре здоровья детей и ждала пересадки почки. Однако из-за скандала с увольнением ведущих специалистов-трансплантологов федеральный центр закрыли на карантин до 2 декабря.
В региональном СК начали доследственную проверку по факту гибели девочки.
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