Черкесск, , 17:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии введен запрет на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин. Парламентарии республики внесли изменения в закон, принятый ранее, о запрете на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе Народного собрания.

Документом устанавливается ответственность за нарушение закона о запрете на продажу снюсов и другой никотинсодержащей продукции. Должностные лица поплатятся за нарушение закона штрафом в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. На физические лица будет наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с вопросом о введении запрета на продажу снюса подросткам на территории Карачаево-Черкесии обратились к главе республики Рашиду Темрезову телезрители в ходе прямого эфира на телекомпании «Карачаево-Черкесия». Руководитель субъекта пообещал разобраться в этом вопросе.

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