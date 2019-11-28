Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинске полицейских просят проверить уничтожение художественной работы на фасаде дома на улице Труда. С заявлением обратились представители ОНФ.

Общественники отмечают, что просят провести проверку по факту порчи имущества и хулиганства. Объект был создан на законных основаниях и по согласованию с мэрией Челябинска. За его создание выступили и жители дома.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект с изображением символизирующей Южный Урал девушки с караваем был испорчен 15 ноября. В содеянном заподозрили одну из рекламных фирм, которая стремилась получить этот фасад для размещения рекламы. Отметим, позднее суд запретил этой фирме устанавливать на доме рекламу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске закрасили символизирующую Южный Урал девушку с караваем