Тюмень, , 16:51 — REGNUM В Тюменской области подготовка водителей в автошколах оставляет желать лучшего. Об этом 28 ноября сообщил первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров на круглом столе по вопросу лицензирования автошкол.

Руфат Биктимеров свои слова подкрепил неприглядной статистикой. С первого раза экзамен на право управления транспортными средствами в области сдают лишь 33,7% курсантов автошкол.

По итогам 10 месяцев 2019 года на территории региона по вине водителей со стажем управления до двух лет совершено 137 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 10 человек. Из-за неумелости водителей с маленьким стажем травмированы 207 человек.

На круглом столе отмечалось, что в некоторых тюменских автошколах отсутствуют необходимые учебно-наглядные пособия, страдает материально-техническая база, практикуется неполный цикл занятий и практических часов вождения, не везде ведётся профосмотр мастеров.

В связи с этим отмечена необходимость активизации совместной работы органов, контролирующих деятельность автошкол.