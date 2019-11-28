Тарумовский район, Дагестан, , 16:42 — REGNUM В Дагестане предстанет перед судом владелец автомобильной мойки, в которой от удара током погиб человек. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что в феврале 2019 года в селе Кочубей Тарумовского района 53-летний местный житель открыл автомойку самообслуживания, в которой имелись нарушения в работе электрического оборудования.

В частности, отсутствовала обязательная защита электропроводки и контур заземления. Кроме того, вовремя не проводилась замена электрооборудования для подачи воды под высоким давлением.

В результате, 7 сентября во время мытья машины от удара электротоком погиб 53-летний местный житель. Судя по кадрам, попавшим в объектив камеры наблюдения, мужчину ударило током, когда он взялся за моющий пистолет.

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