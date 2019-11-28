Ульяновск, , 16:38 — REGNUM Законопроект об отнесении собак и кошек к охотничьим ресурсам, который разработан в Ульяновской области, противоречит федеральному законодательству. Об этом стало известно из ответа прокуратуры региона на запрос председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова. Документ парламентарий разметил на своей странице в «Инстаграме».

Речь идёт об отнесении к охотничьим ресурсам бродячих беспородных собак и кошек, а также птиц — серых ворон и бакланов. В своём ответе надзорное ведомство Ульяновской области отмечает, что соответствующий законопроект, разработанный министерством природных ресурсов и цикличной экономики, подготовлен в «нарушение порядка, предусмотренного положением о законопроектной деятельности»: он не выставлялся для публичного обсуждения в интернете, «на правовую и антикоррупционную экспертизу» в прокуратуру не направлялся. Надзорное ведомство признало его противоречащим федеральному законодательству.

Владимир Бурматов отмечает, что, когда «мы потребовали отменить эту глупость как незаконную, местные чиновники пытались нам объяснить, что они правы, а мы — нет».

«Мы инициировали прокурорскую проверку по этому поводу, которая, естественно, признала действия ульяновских чиновников противоречащими федеральному законодательству. Никто уничтожать бездомных бедолаг не даст. Только строительство приютов, отлов, вакцинация, стерилизация и содержание в нормальных условиях, которые должны контролировать общественные инспекторы. Это — закон», — пишет, в частности, парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, минприроды Ульяновской области, говоря о предложении по отстрелу собак, кошек, ворон и бакланов, ссылалось на то, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам». В частности, «дикие кошки разоряют птичьи гнёзда», а ушедшие с подворий собаки сбиваются в стаи, что опасно и для «людей, находящихся в лесу». Отмечалось также, что охотники «находят повсеместно в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками», а рыбаки обеспокоены массовостью бакланов, которые «наносят вред водным ресурсам, другим птицам, прибрежной растительности».

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