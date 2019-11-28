Москва, , 16:27 — REGNUM Все салюты в новогоднюю ночь в Москве будут запущены после часа ночи, и почти половина из всех мест запуска салютов будет расположена на специальных площадках в округах. Об этом в ходе заседания Комиссии правительства Москвы «О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников» заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас будет 14 площадок в округах, которые специально делаются под новогоднюю ночь. Кроме того, новогодние гуляния у нас пройдут в парках», — сказал Кибовский.

Помимо этого, он подчеркнул, что ещё 11 точек запуска салютов пройдут в известных традиционных московских местах, а малые фейерверки запустят из 18 парковых зон.