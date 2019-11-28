Белгород, , 16:25 — REGNUM Житель Белгородской области добился возмещения морального вреда, причинённого гибелью его собаки, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда. Ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке, но на само заседание не явился. Теперь ему предстоит заплатить 20 тысяч рублей.

Дворняжка жила на территории домовладения истца в течение восьми лет. Животное убил проходивший мимо мужчина — на суде он заявил, что собака вела себя агрессивно, укусила его, когда он попытался забрать своего щенка, подбежавшего к ней во время прогулки. Он дважды ударил дворняжку, которая находилась на привязи, камнем и убил её. Между хозяином собаки и ответчиком завязалась драка, разняла мужчин супруга истца. На место происшествия была вызвана полиция, истцу пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

На судебном заседании ответчика, который признал свою вину и извинился перед потерпевшим, признали виновным, назначили ему административный штраф в размере семь тысяч рублей. Истец снова обратился в суд — с требованиями о компенсации морального вреда, причинённого в результате побоев, а также гибелью собаки. Суд согласился, что хозяин собаки перенёс моральные и физические переживания и взыскал с ответчика 20 тысяч рублей.

Постановление суда в апелляционном порядке обжаловал ответчик, который, однако, не явился на заседание. Истец удовлетворён решением суда.