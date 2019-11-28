Челябинск, , 16:22 — REGNUM В Челябинской области автовокзалы будут проверены на антитеррористическую безопасность. Такое предложение озвучил на заседании областной антитеррористической комиссии глава регионального УМВД Андрей Сергеев.

Руководитель отметил, что на поезда и самолёты билеты покупаются по паспортам, там пассажиропоток отслеживается. Что касается автобусов, то на них билеты можно купить без паспортов. Кроме того, не везде имеются системы видеонаблюдения и не на каждом автовокзале проводится досмотр пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, также Сергеев обратил внимание руководства области на то, что автовокзалы и мэры часто не выполняют предписаний МВД. По его словам, из регулируемого полицией поля автовокзалы выпадают.

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