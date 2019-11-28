Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Активисты Greenpeace и других экологических организаций устроили акцию протеста против ввоза в Россию из-за рубежа очередной партии обеднённого урана.

Напомним, судно «Михаил Дудин» с грузом обеднённого гексафторида урана прибыло из Германии в Петербург 26 ноября и сегодня, 28 ноября, пришвартовалось в порту под разгрузку. Стальные контейнеры с обеднённым ураном будут по железной дороге отправлены на переработку в Свердловскую область (г. Новоуральск).

«Активисты встретили очередную партию урановых «хвостов» на выезде из грузового порта Санкт-Петербурга баннером «Добро пожаловать на свалку!», — сообщают в пресс-службе российского филиала Greenpeace.

Там утверждают, что аналогичные акции протеста проходят в Челябинске, Кургане, Архангельске, Кирове, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Новоуральске.

Как ранее заявили ИА REGNUM в в Департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом», обеднённый уран, упакованный в стальные толстостенные контейнеры, безопасен для окружающей среды и населения.

«Его радиоактивность в десятки раз меньше допустимого максимального уровня излучения и безопасна для населения и окружающей среды <…> Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку», — подчеркивают в Росатоме.

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