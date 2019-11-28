Смоленск, , 16:13 — REGNUM Новые меры поддержки для семей с детьми будут введены в Смоленской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 28 ноября, заявил губернатор Алексей Островский в ходе неформального общения с молодыми смоленскими семьями. На встрече обсуждались насущные вопросы — жилищные условия, ипотека, переход школ на односменный режим работы и прочие.

Встреча губернатора Смоленской области с молодыми семьями Пресс-служба администрации Смоленской области

Глава региона сообщил, что по его инициативе разработан проект областного закона «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих двух и более детей, на территории Смоленской области», который, в случае поддержки депутатами областной Думы, позволит расширить число получателей регионального материнского капитала. Закон планируется рассмотреть уже в декабре.

«На основании этого закона мы вводим новую меру социальной поддержки — семьи, в которых с 1 января 2020 года будут рождаться [или усыновляться] вторые и последующие дети, смогут получить региональный материнский капитал. Если сейчас у нас родители получают данную выплату на третьего ребенка, то после принятия инициированного мной закона смоляне смогут воспользоваться этой мерой поддержки, родив [или усыновив] второго и последующих детей. Размер регионального материнского капитала составит 163,3 тысячи рублей. Его можно будет направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования ребенком. Поэтому уверен, что для многих смоленских семей, которые планируют второго и последующих детей, это будет хорошая новость и хорошее подспорье. Такова моя принципиальная позиция, поэтому мы идем на этот шаг», — сказал Островский.